【ワシントン共同】トランプ米大統領は11日、スペインとの全ての貿易を「断ち切るかもしれない」と述べ、再び禁輸措置を警告した。ホワイトハウスで記者団に語った。スペインは米軍がイラン攻撃のためにスペイン国内の基地を使用することを拒否しており、トランプ氏は「協力していない。指導者が良くない」と不満をぶちまけた。スペインのサンチェス首相は米イスラエルのイラン攻撃が始まった当初から、戦争反対の考えを訴えて