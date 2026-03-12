＜大相撲三月場所＞◇四日目◇11日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】館内がどっと湧いた大逆転劇（実際の様子）東日本大震災から15年。特別な想いを胸に土俵に上がった宮城出身の力士が、絶体絶命のピンチから奇跡的な逆転劇を見せた。体重差30キロ以上の巨漢力士に土俵際まで追い詰められ、体は完全に入れ替わり、誰もが「決まった」と思ったその瞬間。漆黒のまわしを締めた小柄な力士が、驚異的な腰の重さと一瞬の隙を突く