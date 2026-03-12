今回は、産後、夫にありえない言葉を吐かれたエピソードを紹介します。「お祝い膳なんて贅沢すぎだろ？」「うちは共働き夫婦ですが、夫は家事をまったくしないんです。そんな中、妊娠が判明しましたが、つわりで苦しんでいても、夫はやっぱり料理も洗濯も洗い物も一切してくれませんでした。そして出産し、病院でお祝い膳が出ました。食べようとしたら、『お祝い膳なんて贅沢すぎだろ？』『女は出産しただけで甘やかされていいよな