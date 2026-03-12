UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のノックアウトステージラウンド16 パリ・サンジェルマンとチェルシーの第1戦が、3月12日05:00にパルク・デ・プランスにて行われた。 パリ・サンジェルマンはブラッドリー・バルコラ（FW）、ウスマヌ・デンベレ（FW）、デジレ・ドゥエ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するチェルシーはジョアン・ペドロ（FW）、ペドロ・ネト（FW