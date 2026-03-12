開催：2026.3.12会場：ヒラム・ビソーン・スタジアム結果：[キューバ] 2 - 7 [カナダ]WBCの試合が12日に行われ、ヒラム・ビソーン・スタジアムでキューバとカナダが対戦した。キューバの先発投手はＬ・モイネロ、対するカナダの先発投手はＣ・クアントリルで試合は開始した。3回表、5番 Ｏ・ケイシー 6球目を打ってライトへの犠牲フライでカナダ得点 CUB 0-1 CAN5回表、4番 Ａ・トロ