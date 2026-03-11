「ナイキ（NIKE）」が、桜をモチーフにした新作「エア フォース 1 '07 Multi-Color」を発売する。3月12日9時からSNKRSで取り扱う。【画像をもっと見る】新作は、春の訪れを祝して、「エア フォース 1 '07」をベースに製作。オーバーレイのシュラウドは桜をイメージした色彩とフォルムでデザインし、桜の花びらを模ったシュラウドの隙間からアッパーが覗くように仕上げた。価格は1万9800円。◾️SNKRS