「BCNランキング」2026年3月2日〜8日の日次集計データ・東京圏（東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位AQUOS wish5 SH-52F（シャープ）2位Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）3位Pixel 9a 128GB(au)（Google）4位Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）5位Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）6位arrows We2 F-52E（FCNT）7位A