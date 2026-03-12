12日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比550円安の5万4650円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 61285.79円ボリンジャーバンド3σ 59609.73円ボリンジャーバンド2σ 57933.66円ボリンジャーバンド1σ 56257.60円25日移動平均 55545.00円一目均衡表・基準線 55405.00円一目均衡表・転換線 55025.37円11日日経平均株価現物終値