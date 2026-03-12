12日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比26ポイント安の3681ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 4054.06ポイントボリンジャーバンド3σ 3959.41ポイントボリンジャーバンド2σ 3864.77ポイントボリンジャーバンド1σ 3770.12ポイント25日移動平均 3709.75ポイント一目均衡表・基準線 3709.75ポイント一目均衡表・転換線 36