12日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比1ポイント安の779ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 811.08ポイントボリンジャーバンド3σ 788.76ポイントボリンジャーバンド2σ 780.04ポイント11日東証グロース市場250指数現物終値 779.00ポイント12日夜間取引終値 769.20ポイント5日移動平均 766.44ポイン