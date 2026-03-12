将棋のヒューリック杯第97期棋聖戦決勝トーナメントが3月11日、東京・千駄ケ谷の将棋会館で行われ、羽生善治九段（55）が阿久津主税八段（43）に勝利した。勝利した羽生九段は、次戦で伊藤匠二冠（叡王、王座、23）対 藤本渚七段（20）戦の勝者と対戦する。【映像】羽生九段が2回戦進出を決めた瞬間の表情棋聖獲得通算16期で永世棋聖資格保持でもある羽生九段が初戦突破を決めた。阿久津八段との一戦は、振り駒で羽生九段の先