◎全国の天気全国的に晴れる所が多いでしょう。ただ、北海道は東部やオホーツク海側を中心に雪や吹雪となりそうです。午後は西日本や静岡、新潟でにわか雨やにわか雪があるでしょう。夜は山陰でも雨の降る所がありそうです。沖縄は雨が降ったりやんだり、雷雨になる所もあるでしょう。◎予想最高気温前日と同じくらいの所が多く、大体この時期らしい気温でしょう。関東から西日本は13℃〜14℃くらいで、日差しのぬくもりを感じられ