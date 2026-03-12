◆ＷＢＣ１次ラウンドＡ組キューバ２―７カナダ（１１日・プエルトリコ、サンファン＝ヒラムビソーンスタジアム）２勝１敗同士のキューバとカナダが準々決勝進出をかけて激突したが、カナダが７―２で圧勝し初の１次ラウンドを突破を決めた。これでＡ組はカナダが１位、プエルトリコは２位で準々決勝に進出する。カナダは３回にケイシー（マーリンズ）の右犠飛、５回にはトロ（ロイヤルズ）のソロ本塁打で先行。キューバ