人気アニメシリーズ「遊☆戯☆王」が11日、公式X（旧ツイッター）アカウントを更新。米・ホワイトハウスが投稿した動画内に、同アニメの映像が無断で使用されたことについて、抗議の声明を出した。 【写真】ホワイトハウスが公開した問題のシーン誰が見ても 発端は米国のホワイトハウス公式Xアカウントが公開した動画。日本時間の3月6日11時11分に投稿したもので「JUSTICE THE AMERICAN WAY.」と銘打た