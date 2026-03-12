お笑いコンビ・ピースの綾部祐二が9日、自身のインスタグラムを更新。故郷に帰還したことを明かした。 【写真】ブラックコーデにサングラス故郷に戻ってきた海を渡ったスター 「故郷、古河でゆっくりするべか」と記した綾部。サングラスにキャップ姿、黒でまとめたクールなスタイルで立つバックには「古河駅」の文字が。JRの駅前での自撮りショットで、出身地の茨城県に戻ってきた姿を公開した。