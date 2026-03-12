柏レイソルでは3月14日から発売Jクラブが発表したコラボグッズが話題を呼んでいる。J1・柏レイソルは3月11日、ホームで行われる同14日のFC町田ゼルビア戦から「ベイブレード」の最新シリーズ『BEYBLADE X』とJリーグのコラボベイブレードを数量限定で発売すると発表した。ファンからは「激アツ！！」と早くも反響を呼んでいる。ベイブレードは株式会社タカラトミーが1999年に発売した、日本の伝承玩具であるベーゴマを現代風に