高知GK猪瀬康介「ようやくスタートラインに立てた」J2・J3特別大会地域リーグラウンドWEST-A第5節アルビレックス新潟vs高知ユナイテッドSCの一戦、高知GK猪瀬康介は特別な思いを持ってピッチに立っていた。「高知に入ると決まったときに、新潟と同じグループだと知って、『バウマンと戦えるかもしれない』とずっと楽しみにしていました。実際に対面に立ってみても、不思議な感覚でしたし、凄く燃えました」25歳の猪瀬は今季SC