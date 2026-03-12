イランと米国・イスラエルの武力衝突が12日目に入る中、ホルムズ海峡付近で商船4隻が相次いで攻撃を受け、緊張が極度に高まっている。11日（現地時間）、英国海事貿易機関（UKMTO）と外信によると、この日だけでタイ・日本・マーシャル諸島籍の貨物船が正体不明の発射物による攻撃を受けた。先月28日の開戦以降、この海域で攻撃を受けた船舶は少なくとも15隻に増えた。イラン革命防衛隊（IRGC）は声明で、イスラエル企業が所有する