アクティビストとして知られるオアシス・マネジメントは3月5日、花王に臨時株主総会の開催を請求したと発表した。パーム油や紙・パルプの供給網に、森林破壊や人権侵害が指摘される企業が含まれる可能性があるとして、独立した第三者による調査委員会の設置も求めている。【写真】この記事の写真を見る（2枚）アクティビストに揺さぶりをかけられている花王©時事通信社2024年から対立…花王はすべてのオアシス議案を否決