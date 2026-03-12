俳優の舘ひろしが主演を務める映画『免許返納!?』（6月19日公開）、の本予告映像と本ビジュアルが解禁された。あわせて、元宝塚歌劇団“トップスター”大地真央と真矢ミキが初共演していることや、南野陽子、MEGUMI、八嶋智人の出演も明らかになった。【動画】映画『免許返納!?』本予告映像本作で舘が演じるのは、芸術作品よりもアクション映画に情熱を燃やす70歳の現役スター・南条弘。かつてアクションで一世を風靡（ふうび