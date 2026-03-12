サラリーマンでありながら海外の映画祭でグランプリを受賞した長久允氏。その思考法と脚本術を存分に伝える『あなたにしか作れないけれど、世界に通用してしまう 脚本の教室』が間もなく発売となります。佐久間宣行さん、ラランド・サーヤさんも大絶賛の同書から、抜粋・再構成して特別公開します。一度は夢をあきらめて、就職学生時代、映画監督に憧れつつも、無関係の職種に就職する道を選びました。映像系の会社で監督職を