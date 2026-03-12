思わぬ形で世界中の注目を集めてしまった、トッテナムのアントニーン・キンスキーが感謝を伝えた。プレミアリーグで16位に沈むトッテナムは現地３月10日、チャンピオンズリーグ（CL）のラウンド16第１レグで、アトレティコ・マドリーと敵地で対戦。２−５で完敗した。22歳のチェコ代表GKキンスキーは、この一戦でCLデビューを果たした。しかし、開始６分でビルドアップ時に足を滑らせ、相手の先制点のきっかけを作れば、１点