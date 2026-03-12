アジア８強をかけた戦い。３月11日に行なわれたACLEラウンド16第２戦で、ヴィッセル神戸とFCソウルが神戸市御崎公園球技場で対戦し、神戸が２−１の勝利を収める。２戦合計３−１で神戸が勝ち上がった。この試合で１得点を挙げた神戸の大迫勇也は「僕らがしっかりと力を出して勝ち切れたので、とても良い試合だった」と振り返る。一方、韓国メディア『マイデイリー』によれば、敗れたFCソウルのキム・ジンスは「時間とお金をか