大藤の快勝劇が中国に衝撃を与えた(C)Getty Images中国の重慶で現地時間3月10日から開催されているWTTチャンピオンズ・重慶は、初日から波乱が起きた。世界ランク2位の王曼碰（中国）が、同13位の大藤沙月（日本）に敗れたのだ。【動画】大藤沙月が“39連勝神話”を粉砕！王曼碰の衝撃ストレート負けに重慶の会場が「凍り付いた」シーンを見る王曼碰は2021年の世界卓球女子シングルスを制した、世界でも屈指