2026年3月末で運航休止する「AirJapan」（写真：Oleg Botov／Shutterstock.com）ANAホールディングス傘下で中距離国際線を担うAirJapanが、2026年3月末の日本発便を最後に運航休止する。2024年2月の就航からわずか2年余りでの決断となった。機材調達の遅れやコスト増といった外部環境の変化を受け、グループのリソースをANA本体へ集約し、グループ国際線戦略をANAとピーチ・アビエーションのデュアルブランドへ再整理するという