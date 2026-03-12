マーリンズ戦に先発したアストロズ・今井。3回を無安打無失点と好投した＝ジュピター（共同）【ジュピター（米フロリダ州）共同】米大リーグは11日、各地でオープン戦が行われ、アストロズの今井はフロリダ州ジュピターでのマーリンズ戦に先発して3回を投げ、無安打無失点、4三振と好投した。試合は4―1で勝ち、勝利投手になった。カブスの今永はブルペンで約50球を投げ込んだ。