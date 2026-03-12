【ロンドン＝市川大輔】独自動車大手フォルクスワーゲン（ＶＷ）は１０日、２０３０年までに国内のグループ従業員を計５万人削減する方針を示した。同日発表した２５年１２月期決算の最終利益は前期比３８％減の６６億ユーロ（１・２兆円）に落ち込み、業績改善に向けて大規模なリストラに踏み切る。ＶＷは２４年１２月、３万５０００人以上の人員削減で労働組合と合意していたが、これを積み増す。２５年１２月期の売上高は