ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は11日（日本時間12日）、1次ラウンドA組の最終戦が行われ、キューバがカナダに2−7で敗れ、1次R敗退となった。互いに2勝1敗で並び、勝てば突破、負ければ敗退という大一番の試合でマウンドに上がったのはソフトバンクのリバン・モイネロ投手。初回にいきなりの大ピンチを迎えた。中前打、四球で無死一、二塁となると、1死後に走塁妨害で二、三塁と守備陣に痛いミス。三邪飛で2死を