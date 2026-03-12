日体大・服部翔大は３年時の５区では往路＆総合優勝に貢献する走りを見せた photo by AFLO SPORTS箱根路を沸かせた韋駄天たちの足跡連載11：服部翔大（日本体育大／2011〜14年）いまや正月の風物詩とも言える国民的行事となった東京箱根間往復大学駅伝競走（通称・箱根駅伝）。往路107.5km、復路109.6kmの総距離 217.1kmを各校10人のランナーがつなぐ襷リレーは、走者の数だけさまざまなドラマを生み出す。すでに100回を超える歴史