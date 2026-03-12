わが国唯一の海洋掘削企業、上場の思い出前編記事〈南鳥島沖レアアース「試掘成功」でも…「世界シェア9割」の中国に抗う「長く厳しい道のり」〉では、南鳥島沖でのレアアース泥試掘成功の意義と、『海洋資源大国』への道のりがまだ始まりに過ぎないことを確認した。後編では視点を変え、この快挙を支えた探査船『ちきゅう』を入口に、海洋開発の体制を考える。個人的な感慨になるが、筆者にとって今回の報道が限りなく懐かしく感