1次ラウンドプールA●キューバ2−7カナダ○＜現地時間3月11日ヒラム・ビソーン・スタジアム＞ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のカナダ代表がキューバ代表との1次ラウンド最終戦に勝利。同国史上初のベスト8入りを果たした。勝者が準々決勝への切符を掴む大一番。カナダは3回表、3番タイラー・オニール、4番エイブラハム・トロの連打と相手の捕逸により一死二、三塁の好機を作り、5番オーウェン・ケイシ