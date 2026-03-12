「なんとなく肌がムズムズする」「赤みやヒリつきが気になる」「メイクのりが急に悪くなった」――季節の変わり目になると、そんな違和感を覚える人も多いのではないでしょうか。気温や湿度の変化に加えて、紫外線量が増えるなど、環境の変化が重なるこの時期は、いつもより肌の調子に変化を感じやすくなることも。そこで今回は、“季節の変わり目に起こりやすい肌トラブル”について、医師の視点をもとに紐解いていきます。※画像