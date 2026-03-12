による実写版「ONE PIECE」シーズン2第1話・第2話では、意外なキャラクターたちがサプライズ登場を果たした。その衝撃について、“麦わらの一味”を演じるキャストたちが米に語っている。 この記事には、「ONE PIECE」シーズン2第1話『THE BEGINNING AND THE END』・第2話『GOOD WHALE HUNTING』のネタバレが含まれています。 「マジ？こんなこと許されるの？」--> この記事には、「ONE PIECE」シーズ