多くを学ぶためにあえて失敗する必要はあるのか。「失敗学」の提唱者であり、東大名誉教授の畑村洋太郎氏は「失敗には危険が伴うことがあるため推奨できない。主眼を置くべきは、“失敗すること”ではなく“失敗に備えることだ”」という――。写真＝iStock.com／mapo※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／mapo■失敗学の権威が「失敗」を推奨しない理由「失敗学」の提唱者として、「どんな失敗をしたらいいのか」とか、より