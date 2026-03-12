「強要したわけじゃない」と容疑を否認2022年12月、「修行」と称して、20代の女性に性的暴行を加えたとして、愛知県一宮市の職業不詳・大野勝彦被告（当時65歳）が準強制性交等の疑いで逮捕された。この事件の公判が東京地裁（島戸潤裁判長）で開かれている。大野被告は「強要したわけではない」と容疑を否認、「答えたくない」と証言については黙秘を続けている。2026年2月6日、被告人質問が予定されていたが、中止された。次回は