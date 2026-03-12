成長モデルに陰りか中国で国会に相当する全国人民代表大会（全人代）が3月5日に開幕した。同日、経済政策などを盛り込んだ政府活動報告を読み上げた李強首相は、今年の実質経済成長率の目標を4.5〜5%に定めた。4.5%という数字は、新型コロナウイルスの感染拡大で目標設定を省略した2020年を除けば、1991年（4.5%）以来、最も低い水準だ。専門家はこぞって「中国政府が過去40年間の成長モデルに制約が生じたことを認めた証左だ」と