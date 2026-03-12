コリビング施設のダイニングテーブルで夜、カードゲームで遊ぶソフトウェア開発者フランチェスコ・カルーチさん（中央）＝2025年12月3日、タイ・チェンマイ、金成隆一撮影 アジアの街々からデジタルノマドの働き方や暮らし方を伝えるルポ連載の第6話では、記者がタイ北部チェンマイで出会ったITノマドを紹介する。「倫理的ハッカー」と、キャンピングカー生活で資産を築いた28歳の2人に共通しているのは、ITスキルを武