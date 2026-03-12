2025年J2で優勝し、悲願のJ1初昇格を果たした水戸ホーリーホック。長年、「J2の門番」と言われたクラブがついに最高リーグ初参戦を果たし、2025年J1王者・鹿島アントラーズとの茨城ダービーも実現するとあって、地元も非常に盛り上がっている様子だ。けれども、2月8日の明治安田J1百年構想リーグ開幕・東京ヴェルディ戦は1−3で黒星発進。3月1日の川崎フロンターレ戦も2−0のリードを守り切れず、イースト（東地区）下位を余儀なく