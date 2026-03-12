春は女性バディドラマだらけに4月クールから放送されるテレビドラマのラインアップを見てみると、ある傾向が浮かび上がってきた。男女バディや男性同士のコンビものが目立っていた昨今とは様相が異なり、女性同士のバディやコンビを題材にしたドラマが非常に多いのだ。例えば、昨年夏から今年の冬ドラマまでの3クール分を振り返ってみても、女性バディものは深夜帯を除くと、波瑠と川栄李奈が出演した『フェイクマミー』（TBS系、2