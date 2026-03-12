3月5日から始まったワールド・ベースボール・クラシック（WBC）2026で、日本代表侍ジャパンが1次ラウンドの日本対豪州戦を3連勝した8日は、東京ドームに天皇皇后両陛下と愛子さまがお運びになり「天覧試合」となった。【写真】スカイブルーでファミリーコーデ目を引いたのは、ご一家のスカイブルーをリンクさせた”愛子さま中心”のコーディネート。臨床心理士の岡村美奈さんがその意味を分析する。＊＊＊試合開始前、