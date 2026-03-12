タレントの磯山さやか（４２）が１１日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・午後９時）に出演。“おひとり様”としての本音を明かす一幕があった。今回は「選択的『おひとり様』の本音爆発ＳＰ」。ＭＣの「くりぃむしちゅー」上田晋也に「磯山さんなんか、１人というより団体行動が得意そうだけど？」と聞かれると「スイッチが入ったら得意なんですよ。『これが仕事だ』みたいな感じだったり『今日は団体行動だ