令和のトシちゃんがアツい！新曲を出せばトップ10入り、全国ツアーはどの会場も大盛況。年を追うごとにファン層を拡大し、近年は男性客が3割を占める。数々のヒット曲を衰え知らずのパフォーマンスで魅せるステージングと飾らないトークを目の当たりにすれば、それも納得。観る者をエンパワーする姿はまさに“キング・オブ・アイドル”だ。雌伏の時を経て、エンターテイナーとして輝き続ける田原俊彦の“ぶれない生き方”の魅力