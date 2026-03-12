誰もがその名を知る「尾崎豊」という存在……。亡き父と同じ道を息子が目指そうとしたとき、母である尾崎繁美さんはどんな想いを抱き見守ったのでしょうか。カリスマ的人気を誇っていた尾崎豊さんと18歳で運命的に出会い、20歳で結婚をした繁美さん。さまざまな紆余曲折を経て、21歳で息子・裕哉さんを出産。やっと家族の幸せを掴むと思った矢先、繁美さんは24歳で最愛の夫と死別するという想像を絶するような凄絶な別れを経験して