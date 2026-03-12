11日午前、愛知県豊田市で85歳の女性が車にはねられ、死亡しました。 【写真を見る】信号のない横断歩道を渡っていた女性（85）が車にはねられ死亡…現場は片側一車線の見通しの良い道路愛知・豊田市 警察によりますと、11日午前9時半ごろ豊田市志賀町で、横断歩道を渡っていた豊田市の無職・細井房子さん（85）が乗用車にはねられました。 細井さんは病院に運ばれましたが、全身を強く打ち、約1時間後に死亡しました。 乗