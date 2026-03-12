コースではシチュエーションによって球筋をコントロールして打ちたいときがある。その「打ちたい」を狙いどおり「打てる」にできるテクニックをプロが伝授！状況に合った球筋でコースを上手に攻略しよう！ 下半身のスエーを防げばつかまった球が打てる クローズスタンスで打ちましょう！ ドローボールは下半身をうまく使うことでヘッドを走らせ、ボール