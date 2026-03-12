長年勤めた会社で、思いがけず「まとまった資産」を手にすることになった和心さん（仮名・42歳）。手元に残った資金を高級品や派手な生活に使うことなく、堅実に高配当株へと投資しました。その結果、月10万円の配当金という収入源を確保し、会社を円満退職。現在は友人の仕事を手伝いながら心穏やかに暮らす、40代女性の“理想のセミリタイア生活”を紹介します。勤め先の上場で持ち株が4,000万円に、利益を高配当株へシフトする