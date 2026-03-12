俳優の平岳大（ひら・たけひろ）さん（51）が、3月11日までにインスタグラムを更新。父は俳優の平幹二朗さん（享年82）、母は俳優の佐久間良子さん（87）である平さんの近影がネット上で話題となっています。【写真】「バッチ決まってますね」「パパにそっくり」51歳俳優の近影平さんは、自身が出演している映画「レンタル・ファミリー」の撮影中ショットをアップ。淡いベージュのジャケットと白のパンツの組み合わせをスマー