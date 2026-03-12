警察の発表によりますと、12日午前3時45分ごろから、九州自動車道の下り線、熊本インターチェンジから益城熊本空港インタチェンジの間が通行止めとなっています。 熊本市東区長嶺東付近の高速道路上に「女性の傷病人が倒れていたため」としています。