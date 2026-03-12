【ワシントン共同】トランプ米大統領が国際機関担当の国務次官補に指名したジェレミー・カール氏が上院の人事承認が得られないとして指名を辞退した。11日にX（旧ツイッター）で「この政治的現実を受け入れる」と表明した。カール氏はトランプ政権に多くの人材を輩出するシンクタンク、クレアモント研究所の上席研究員。過去の白人至上主義的な発言などが問題視され、野党民主党だけでなく、与党共和党の一部議員も反対してい