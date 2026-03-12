トランプ米大統領は11日、イランがホルムズ海峡で機雷を敷設したとの米メディア報道に対し「（機雷は）ないと思う」と語り、同海峡を「利用すべきだと思う」と話した。エネルギー価格の高騰や金融市場の混乱が続く中、海上輸送路の航行リスクを否定するのに躍起になった。ホワイトハウスで語った。トランプ氏は機雷敷設用のイラン艦艇を「ほぼ取り除いた」と主張。これに先立ちニュースサイト、アクシオスのインタビューでイラ